В Ізраїлі 10 їжаків-товстунців посадили на жорстку дієту

В ізраїльському містечку Рамат-Ган зоозахисники піймали 10 їжаків із зайвою вагою і посадили їх на дієту.

Про це повідомляє Reuters.

Знайшли їжаків захисники тварин на вулицях містечка і передали до притулку. Співробітники притулку припускають, що їжаки, ймовірно, переїдають через їжу, яку мешканці міста залишають для домашніх тварин.

"Багато людей залишають їжу для бродячих кішок, що дуже добре, але проблема в тому, що є інші тварини, які її з'їдають", — розповіла співробітниця притулку Бекка Ріфкін.

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Вони розповіли, що вага дорослого самця, якого назвали Шерман, склала 1,6 кг. Це майже вдвічі більше середньої ваги для їжака його віку.

У притулку сподіваються, що їжаки схуднуть до літа.