В Ізраїлі може з'явитися власна криптовалюта, забезпечена держгарантіями

Ізраїльська влада задумалась про введення власних цифрових грошей, підкріплених держгарантіями.

Про це пише Reuters.

Банк Ізраїлю вже активно розробляє варіанти створення елек­трон­них гро­шей. Зазначається, що ви­пуск криптова­люти навіть мо­же увій­ти в про­ект бюд­же­ту на 2019 рік.

Серед переваг цифрової валюти – швидке здійснення грошових переказів з прак­тично миттєвим за­раху­ван­ням коштів на ра­хунок.

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Ізраїльський Банк розраховує на те, що власна криптовалюта прискорить про­веден­ня взаємо­роз­ра­хунків, оскіль­ки відправ­ка і прий­ом пла­тежів стануть ціло­добо­вими без свят і вихідних. Також нова валюта має зни­зити обо­рот готівки, що у свою чергу по­зитив­но впли­не на інфляцію і вда­рить по тінь­овій еко­номіці.

Яким чином в Ізраїлі реалізують електронні гроші – наразі невідо­мо. Видання припускає, найвірогідніше використають прин­ци­п крип­то­валю­ти на основі блок­чей­на. Од­нак при ць­ому елек­тронні гроші бу­дуть за­без­пе­чені дер­жга­рантіями країни.

До слова, схожу ініціативу щодо розробки власної криптовалюти нещодавно проявили Ес­тонія і Ве­несу­ела.