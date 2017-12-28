В Ізраїлі може з'явитися власна криптовалюта, забезпечена держгарантіями
Ізраїльська влада задумалась про введення власних цифрових грошей, підкріплених держгарантіями.
Про це пише Reuters.
Банк Ізраїлю вже активно розробляє варіанти створення електронних грошей. Зазначається, що випуск криптовалюти навіть може увійти в проект бюджету на 2019 рік.
Серед переваг цифрової валюти – швидке здійснення грошових переказів з практично миттєвим зарахуванням коштів на рахунок.
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Ізраїльський Банк розраховує на те, що власна криптовалюта прискорить проведення взаєморозрахунків, оскільки відправка і прийом платежів стануть цілодобовими без свят і вихідних. Також нова валюта має знизити оборот готівки, що у свою чергу позитивно вплине на інфляцію і вдарить по тіньовій економіці.
Яким чином в Ізраїлі реалізують електронні гроші – наразі невідомо. Видання припускає, найвірогідніше використають принцип криптовалюти на основі блокчейна. Однак при цьому електронні гроші будуть забезпечені держгарантіями країни.
До слова, схожу ініціативу щодо розробки власної криптовалюти нещодавно проявили Естонія і Венесуела.