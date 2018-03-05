В Ізраїлі випадково знайшли старовинну коштовність: фото

На півночі Ізраїлю садівник натрапив на незвичну знахідку: у траві чоловік побачив перстень часів Середньовіччя.

Про це повідомляє місцеве видання Times of Israel.

26-річний Декель Бен-Шітріт випадково помітив метал у траві. Коли він придивився, побачив, що в землі є каблучка. Садівник сфотографував старовинну знахідку, на якій викарбуваний святий Миколай.

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Я трішки потер каблучку та побачив, що на ній є зображення людини,

– згадує Декель Бен-Шітріт.

Світлини прикраси чоловік виклав у соціальну мережу, де йому порадили звернутись до Управління старовини Ізраїлю. Саме там експерти визначили: перстень зроблений із бронзи та датується XII – XV століттями. Коштовність була своєрідним амулетом, тому археологи припускають, що каблучка із зображенням Миколая Чудотворця належала якомусь середньовічному паломнику.

За словами археолога Йотама Теппера, біля міста Легіо, де було виявлено перстень, проходив шлях християнських паломників. Люди часто прямували до гори Фавор, що в Назареті. Відтак хтось із вірян міг просто загубити оберіг на шляху до святині.

Наразі археологи встановлюють вартість знахідки та проводять ряд експертиз. Оскільки каблучка добре збереглась, вона допоможе науковцям встановити цікаві історичні факти щодо християнства.



Неймовірна знахідка в Ізраїлі



Старовинну каблучку знайшли в Ізраїлі



Садівник в Ізраїлі натрапив на старовинну прикрасу

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