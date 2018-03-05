14:10
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Ізраїлі випадково знайшли старовинну коштовність: фото

1834 Читать новость на русском
В Ізраїлі знайшли старовинний перстень
В Ізраїлі знайшли старовинний перстень / Скріншот

На півночі Ізраїлю садівник натрапив на незвичну знахідку: у траві чоловік побачив перстень часів Середньовіччя.

Про це повідомляє місцеве видання Times of Israel.

26-річний Декель Бен-Шітріт випадково помітив метал у траві. Коли він придивився, побачив, що в землі є каблучка. Садівник сфотографував старовинну знахідку, на якій викарбуваний святий Миколай.

Читайте також: Вчені виявили неймовірні артефакти у найдовшій підводній печері світу: фото

Я трішки потер каблучку та побачив, що на ній є зображення людини,
– згадує Декель Бен-Шітріт.

Світлини прикраси чоловік виклав у соціальну мережу, де йому порадили звернутись до Управління старовини Ізраїлю. Саме там експерти визначили: перстень зроблений із бронзи та датується XII – XV століттями. Коштовність була своєрідним амулетом, тому археологи припускають, що каблучка із зображенням Миколая Чудотворця належала якомусь середньовічному паломнику.

За словами археолога Йотама Теппера, біля міста Легіо, де було виявлено перстень, проходив шлях християнських паломників. Люди часто прямували до гори Фавор, що в Назареті. Відтак хтось із вірян міг просто загубити оберіг на шляху до святині.

Наразі археологи встановлюють вартість знахідки та проводять ряд експертиз. Оскільки каблучка добре збереглась, вона допоможе науковцям встановити цікаві історичні факти щодо християнства.


Неймовірна знахідка в Ізраїлі


Старовинну каблучку знайшли в Ізраїлі


Садівник в Ізраїлі натрапив на старовинну прикрасу
Читать полностью на http://eizvestia.com/uk/news_society-ukr/full/503-v-izraili-sadivnik-viyaviv-drevnij-artefakt-foto

Теги: LifeStyle релігія Історія Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 351
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
490
Когда Украина сможет вернуть Крым
сьогодні, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1590
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
4245
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 2951
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук