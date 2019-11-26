В Одесі прихована камера знімала гінекологічні процедури – відео продавали на порносайтах

Більше року у кабінеті УЗД в Одеському онкодиспансері процедури фіксувала прихована камера. Відео з неї продавали через інтернет за кордон.

Згідно із матеріалами ухвали Київського районного суду Одеси, таємну зйомку проводили з початку 2018 року до квітня 2019-го.

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Одна з пацієнток подала заяву до поліції, побачивши відео із собою на порнографічному сайті. Про наявність камери і фіксування процедур її не попереджали.

З'ясувалося, що кадри з гінекологічного кабінету за гроші продавали через мережу інтернет закордон.

Правоохоронці провели обшуки у самого лікаря та ще однієї людини, причетної до розповсюдження відео. Було знайдено флешки, жорсткі диски із відео, знятими прихованою камерою. На них накладено арешт, відкрито кримінальну справу за статею про виготовлення і поширення порнографії.