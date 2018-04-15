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В Каліфорнії вперше випробують електрокар без водія-випробувача

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В Каліфорнії вперше випробують електрокар без водія-випробувача
В Каліфорнії вперше випробують електрокар без водія-випробувача / San Francisco Chronicle

Компанія Waymo подала офіційну заявку на тестування безпілотних автомобілів без водія-випробувача на дорогах загального користування. Це вже друга компанія, яка вирішила розпочати подібні випробування в Каліфорнії.

Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

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Каліфорнія вважається одним з найбільш сприятливих американських штатів для випробувань безпілотних автомобілів – саме в цьому штаті, наприклад, безпілотні автомобілі Google вперше з'явилися на дорогах загального користування. Крім юридичного аспекту для випробувань також сприятливий місцевий клімат, оскільки камери і лідари гірше працюють в погану погоду. Крім Google дозвіл на тестування безпілотних автомобілів в Каліфорнії мають ще 50 компаній, в тому числі Ford, Volkswagen Group of America, Mercedes Benz, Delphi Automotive, Honda, Tesla Motors, Bosch, Nissan, Cruise Automation та BMW.

У якийсь момент Департамент транспортних засобів (DMV) штату Каліфорнія не планував дозволяти випробування автомобілів без керма, педалей або водія-випробувача, однак потім влада пішла назустріч розробникам і на початку 2018 року Каліфорнія офіційно дозволила випробування машин без людей в салоні.

Тепер стало відомо, що компанія Waymo, що сформувалася з проекту Google Self-Driving Car, подала заявку на такі випробування. Спочатку компанія планує випробовувати машини тільки в районі своєї штаб-квартири в Маунтін-В'ю, проте потім Waymo планує розширити область випробувань далі по затоці Сан-Франциско.

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Оскільки поки алгоритми управління таких автомобілів ще тестуються, для контролю за безпілотними автомобілями все одно буде спостерігати віддалений оператор, який зможе перехопити керування на себе. Однак, на відміну від водія-випробувача, фізично присутнього в салоні, віддалений оператор зможе стежити відразу за декількома автомобілями.

Цікаво, що за інформацією San Francisco Chronicle, Waymo стала другою компанією, що подала подібну заявку. Однак ніяких подробиць про іншу компанію не повідомляється.

Waymo – провідна компанія в сфері розробки безпілотних легкових автомобілів. За даними за 2017 рік безпілотні автомобілі компанії виявилися найнадійнішими: в середньому водієві-випробувачу доводилося перехоплювати управління один раз в майже дев'ять тисяч кілометрів, в той час як у найближчих конкурентів Cruise така необхідність виникала в 4,5 рази частіше.

Теги: Новини США Техно Штучний інтелект Авто Електромобіль Google
Джерело: 24 Канал
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