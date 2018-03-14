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В кампейні косметики Кім Кардашян взяли участь її мама та бабуся: стильні фото

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Мері Джо Кемпбелл (в центрі), Кріс Дженнер (зліва) і Кім Кардашян (справа) для
Мері Джо Кемпбелл (в центрі), Кріс Дженнер (зліва) і Кім Кардашян (справа) для "KKW Beauty" / kkwbeauty.com

Світська левиця та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" вразила серією нових знімків, на яких постає разом з 62-річною мамою та 83-річною бабусею. А все для кампейну нових консилерів "KKW Beauty".

Як відомо, зірка вже тривалий час займається випуском власної косметичної лінії "KKW Beauty". Серед своїх мейк-ап засобів вона пропонує косметику для жінок з різним кольором шкіри.

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Цього разу вона випустила серію красивих консилерів, запросивши для кампейну продукції свою зіркову матусю Кріс Дженнер та бабусю Мері Джо Кемпбелл.

Кім, яка нещодавно була білявкою, вирішила доповнити імідж своїх рідних теж білими перуками. Світлини вийшли дуже ефектними. На одних фотографіях три зірки обрали контрастні чорні водолазки, а на інших – светри молочного кольору. Щодо макіяжів, то вони виглядали просто розкішно.


Мері Джо Кемпбелл (в центрі), Кріс Дженнер (зліва) і Кім Кардашян (справа)


Кім Кардашян і мама Кріс Дженнер


Мері Джо Кемпбелл (в центрі), Кріс Дженнер (зліва) і Кім Кардашян (справа)


Кім Кардашян


Мері Джо Кемпбелл

Я хотіла показати, що необов'язково бути юною моделлю, щоб мати гарний вигляд. Також важливо було переконати наших покупців, що консилери працюють однаково добре на всіх типах шкіри,
– зауважила Кім, анонсуючи, що нова продукція з’явиться на сайті бренду 23 березня.

Крім фотографій з жінками з клану Кардашян-Дженнер, в кампейні представлені знімки дівчат різного віку і відтінків шкіри.


Дівчата з рекламою нових консилерів від "KKW Beauty"


Нова продукція "KKW Beauty"


Нова продукція "KKW Beauty"

Теги: LifeStyle Краса Мода Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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