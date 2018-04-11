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В Канаді побудують найглибшу 4G-мережу в світі

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В Канаді побудують найглибшу LTE-мережу в світі
В Канаді побудують найглибшу LTE-мережу в світі / Фото з вільних джерел

Канадські компанії розпочали будівництво мережі LTE Advanced, яка розташовуватиметься на глибині 3 кілометрів під землею. Вона підвищить безпеку процесу видобутку, забезпечить ефективність робіт, які проводяться та надасть підтримку сценаріїв використання ІоТ ("Інтернету речей").

Про це повідомляє Mediasat.

Ericsson і Ambra Solutions почали будівництво найглибшої в світі мережі LTE Advanced для компанії Agnico Eagle. Мережа буде розгорнута на території золоторудного родовища Ла-Ронд, розташованого в регіоні Абітібі в канадській провінції Квебек.

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На глибині трьох кілометрів під землею мережа LTE-A забезпечить мобільну передачу голосу і даних. Крім того, на базі цієї мережі будуть запущені кілька сценаріїв "Інтернету речей" для підвищення безпеки робіт, що проводяться з видобутку золотоносної руди.

Мережа буде побудована на основі продуктів портфеля Ericsson Radio System з підтримкою 5G NR, в числі яких рішення для бездротової передачі даних і оновоене програмне забезпечення, призначене для масового розгортання ІoT-додатків, які збирають дані від сенсорів.

Що таке LTE (Long Term Evolution)? Назва мобільного протоколу передавання даних. LTE розглядається як еволюція технології UMTS, є стандартом високошвидкісного бездротового зв'язку передачі даних розроблений групою 3GPP. Формально LTE відноситься операторами мобільного зв'язку та виробниками до стандарту 4G, хоча не належить до нього фактично, оскільки не відповідає, на відміну від LTE-Advanced або скорочено LTE-A, технічним критеріям мобільного зв'язку 4 покоління визначеного вимогами IMT-Advanced Сектором радіозв’язку Міжнародного телекомунікаційного союзу.

Теги: Техно Інтернет 4G Канада
Джерело: 24 Канал
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