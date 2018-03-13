В Канаді трапився конфуз із прапорами під час візиту короля Бельгії: фото

На заході в межах офіційного візиту в Канаду короля Бельгії Філіпа трапився курйоз. Канадійці переплутали бельгійський прапор із німецьким.

Про це повідомила радіостанція Premiere.

Програма візиту передбачала висадження бельгійським монархом і його дружиною королевою Матільдою клена в парку канадської столиці Оттаві. Місце для дерева було відведено за декілька метрів від кленів, які були висаджені під час візиту до Канади в 1977 році нині покійного короля Бельгії Бодуена і королеви Фабіоли.

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Так, після прибуття подружжя бельгійських монархів виявилося, що поруч з деревом королеви Фабіоли замість прапора Бельгії майорів схожий на нього за колірною гамою прапор Німеччини. Протокольний конфуз був помічений і швидко виправлений.

Oeps, foutje. Canadezen signaleren boom die koningin Fabiola in 1977 heeft geplant in Ottawa tijdens eerste Belgisch staatsbezoek met Duits(!) vlagje. Nadat Belgische media hen daar attent op maken, grijpen ze in. #BelCan2018 pic.twitter.com/pSPIqZMzaJ — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 12 марта 2018 г.