В Канаді трапився конфуз із прапорами під час візиту короля Бельгії: фото
На заході в межах офіційного візиту в Канаду короля Бельгії Філіпа трапився курйоз. Канадійці переплутали бельгійський прапор із німецьким.
Про це повідомила радіостанція Premiere.
Програма візиту передбачала висадження бельгійським монархом і його дружиною королевою Матільдою клена в парку канадської столиці Оттаві. Місце для дерева було відведено за декілька метрів від кленів, які були висаджені під час візиту до Канади в 1977 році нині покійного короля Бельгії Бодуена і королеви Фабіоли.
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Так, після прибуття подружжя бельгійських монархів виявилося, що поруч з деревом королеви Фабіоли замість прапора Бельгії майорів схожий на нього за колірною гамою прапор Німеччини. Протокольний конфуз був помічений і швидко виправлений.