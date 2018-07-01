В Канаді застрелили 21-річного репера Smoke Dawg

Репер Smoke Dawg загинув в результаті стрілянини в Торонто, ще двоє людей з численними пораненнями знаходяться в лікарні,

Про це повідомляє The Independent.

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Перестрілка сталася близько восьмої години вечора в Ентертейнмент Дистрикт у Торонто, у результаті інциденту постраждали двоє чоловіків і одна жінка, всі вони були госпіталізовані.

У поліції зазначили, що двом підозрюваним у стрілянині вдалося втекти і сховатися.

Зазначимо, Smoke Dawg став популярний завдяки своїй пісні "Still". Торік завдяки спільним виступам з популярним реп-виконавцем Дрейком він став набувати міжнародну популярність.

Mo G x Smoke Dawg - Still: дивіться відео

Нагадаємо, напередодні репера Джасея Двейна Онфроя, більш відомого як XXXTentacion, застрелили у понеділок, 18 червня, в США. Співаку було 20 років. Пізніше поліція розкрила подробиці вбивства і заарештувала підозрюваного. Ним виявився 22-річний Дедрік Вільямс.