В Канаді згорів Український культурний центр: фото та відео

В Канаді згорів Український культурний центр, який знаходиться поблизу Торонто. Пожежа сталася у ніч на 13 квітня.

Ніхто не постраждав, однак саме приміщення зазнало серйозних пошкоджень, повідомляє пожежне відділення Гамільтона.

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Окрім культурного центру, в будівлі знаходилося також відділення кредитної спілки.

Наразі невідомо, чи були знищені у вогні готівкові кошти та документи. Встановлюють також і причини займання.

Multiple Alarm fire at 241 Kenilworth Avenue North ... Ukranian Cultural Club .... Fire has now extended into the roof .. defensive attack on the fire pic.twitter.com/GzO3v2qy9v — Hamilton Fire Dept (@HamiltonFireDep) 13 квітня 2019 р.



Наслідки пожежі// Фото: Укрінформу