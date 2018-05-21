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В Китаї офіційно представили Samsung Galaxy S Light Luxury: характеристики та ціна

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Samsung Galaxy S Light Luxury: характеристики, ціна
Samsung Galaxy S Light Luxury: характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Близько місяця тому в мережі з’явилися чутки про новий смартфон Samsung із дизайном в стилі Galaxy S8, проте з характеристиками середнього рівня. Експерти будували здогадки, що новинка з’явиться на ринках із назвою Galaxy S8 Lite, проте корейська компанія випустить дещо принципово інше.

Про це повідомляє gsmarena.

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Судячи із запрошень, які Samsung розіслала на презентацію новинки в Китаї, вона отримає назву Galaxy S Light Luxury. Презентація цього пристрою відбулася сьогодні, 21 травня.

Основні характеристики Samsung Galaxy S Light Luxury

Пристрій отримав 5,8-дюймовий екран Infinity Display на базі панелі Super AMOLED з роздільною здатністю 2220 х 1080 точок та співвідношенням сторін 18,5:9. Також смартфон обладнали процесором Snapdragon 660 з частотою 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Samsung Galaxy S Light Luxury
В Китаї відбулась презентація Samsung Galaxy S Light Luxury

На задній панелі смартфона Samsung Galaxy S Light Luxury розташована одиночна камера на базі 16-мегапіксельного сенсора з діафрагмою f / 1,7 і спалахом. Оптичної системи стабілізації зображення тут немає. Камера здатна записувати відео з роздільною здатністю 4K з частотою 30 кадрів в секунду. Сканер відбитків пальців розміщений праворуч від об'єктива камери. Минулого року таке розміщення сканера в Galaxy S8 викликало критику у користувачів, тому в моделі Galaxy S9 його перемістили під камеру. На лицьовій панелі є 8-мегапіксельна фронтальна камера і об'єктив з діафрагмою f / 1,7.

Samsung Galaxy S Light Luxury
Samsung Galaxy S Light Luxury підтримує бездротову зарядку

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У смартфоні Samsung Galaxy S Light Luxury використовується батарея ємністю 3000 міліампер годин. Зарядити смартфон можна через порт USB-C, а також він підтримує бездротову зарядку. Корпус новинки виготовлений за стандартом IP68. Додатково повідомляється про наявність сканера райдужної оболонки ока і виділеної кнопки для активації віртуального асистента Bixby. Працюватиме Galaxy S Light Luxury під управлінням операційної системи Android 8.0 Oreo.

Samsung Galaxy S Light Luxury
Samsung Galaxy S Light Luxury захищений за стандартом IP68

Ціна Samsung Galaxy S Light Luxury

Поки що смартфон Samsung Galaxy S Light Luxury надійде у продаж тільки в Китаї з попередньо встановленими програмами для місцевого ринку. Ціна новинки складає 625 доларів (близько 16 340 гривень).

Огляд Samsung Galaxy S Light Luxury – дивіться відео

 

Теги: Смартфони Техно Samsung Китай Ціни
Джерело: 24 Канал
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