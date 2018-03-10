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В Китаї почали розробляти нову технологію зв’язку 6G

1580 Читать новость на русском
Нове покоління мобільного зв'язку
Нове покоління мобільного зв'язку / Фото з вільних джерел

Китайські вчені почали розробляти новий стандарт мобільного зв’язку шостого покоління (6-Generation)

Про це повідомляє China Daily з посиланням на слова міністра промисловості та інформатизації КНР Мяо Вей.

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Одним із ключових завдань розроблення і розвитку нового покоління зв’язку є "загальна машинізація", коли більшість робочих людських завдань передається машині.

Міністр згадав і популярну у Китаї концепцію "Інтернету речей" (Internet of Things), що передбачає підключення до єдиної мережі різних пристроїв з вбудованими датчиками. За прогнозами китайських вчених, це має максимально спростити рішення повсякденних завдань, полегшити процес обміну даними, повністю або частково виключивши участь людини.

Зараз Китай працює і над технологією стандарту зв’язку 5G. Найбільші місцеві оператори зі своїми партнерами займаються розробленням і випробуваннями станцій та пристроїв під стандарт зв’язку п’ятого покоління.

5G підвищить швидкість передачі інформації до одного гігабайта на секунду, тобто у 20-50 разів швидше існуючих стандартів передачі даних.

Теги: LifeStyle Китай мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
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