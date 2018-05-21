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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Китаї тестують розробку, яка допоможе розпізнавати "не старанних" учнів

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Нова функція розпізнавання облич учнів
Нова функція розпізнавання облич учнів / Фото з вільних джерел

В одній із шкіл китайського міста Ханчжоу встановили експериментальну систему, яка дозволяє керівництву школи слідкувати за тим, наскільки зосереджені учні на уроках.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Нова система наразі встановлена лише в одному класі, проте до літа 2018 року керівництво навчального закладу має намір встановити її у всіх кабінетах. Нова розробка складається із трьох камер та дошки, які можуть визначити настрій людини за виразом обличчя.

Особливість такого винаходу в тому, що вчитель отримує сповіщення, в якому зазначається, хто з присутніх занудьгував на уроці або його не слухає.

На думку керівництва школи, така система ніяк не порушує особисте життя школярів. Проте учні дещо збентежені таким нововведенням.

Раніше на уроках, які мені не подобаються, я міг лінуватися або навіть поспати. Тепер я не можу так робити, адже знаю, що за мною постійно стежать,
– зізнався один з учнів.

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Варто відзначити, що нова система класифікує учнів на ряд груп – перспективних, які рідко відволікаються, і осіб з низьким старанням.

Теги: Техно Діти Штучний інтелект Китай
Джерело: 24 Канал
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