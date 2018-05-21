В Китаї тестують розробку, яка допоможе розпізнавати "не старанних" учнів

В одній із шкіл китайського міста Ханчжоу встановили експериментальну систему, яка дозволяє керівництву школи слідкувати за тим, наскільки зосереджені учні на уроках.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Нова система наразі встановлена лише в одному класі, проте до літа 2018 року керівництво навчального закладу має намір встановити її у всіх кабінетах. Нова розробка складається із трьох камер та дошки, які можуть визначити настрій людини за виразом обличчя.

Особливість такого винаходу в тому, що вчитель отримує сповіщення, в якому зазначається, хто з присутніх занудьгував на уроці або його не слухає.

What else can surveillance cameras do in classroom other than exam supervision? High school in #Hangzhou uses camera to identify students facial expression for class performance analysis and improvement pic.twitter.com/bXolAE7Ev8 — People's Daily,China (@PDChina) 16 травня 2018 р.

На думку керівництва школи, така система ніяк не порушує особисте життя школярів. Проте учні дещо збентежені таким нововведенням.

Раніше на уроках, які мені не подобаються, я міг лінуватися або навіть поспати. Тепер я не можу так робити, адже знаю, що за мною постійно стежать,

– зізнався один з учнів.

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Варто відзначити, що нова система класифікує учнів на ряд груп – перспективних, які рідко відволікаються, і осіб з низьким старанням.