В китайській провінції з'явились доріжки для людей із залежністю від смартфонів

Багато користувачів занадто багато часу проводять за власними смартфонами, тим самим створюючи незручності оточуючим та навіть створюючи загрозу для їх життя. Спеціально для людей, які дуже захоплені своїми ґаджетами, в китайському місті Сіань з’явилась спеціальна смуга, яка отримала назву Yanta Road.

Про це повідомляє 4pda.

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Ініціатором створення смуги для користувачів смартфонів став місцевий торговий центр. Дорога тягнеться на 100 метрів і має ширину 80 сантиметрів, чого цілком достатньо для руху людей, втупившись в екрани. Доріжка забарвлена ​​в різні кольори і позначена різними написами.



Доріжка для людей із залежністю від смартфонів

Цікаво, що основна частина тротуару має знаки з перекресленим смартфоном. Таким чином персонал торгового центру вирішив убезпечити неуважних користувачів смартфонів від виїжджаючих на тротуар автомобілів.

Варто зазначити, що подібні доріжки для людей зі смартфонами почали з'являтися по всьому світу ще в 2014 році.

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