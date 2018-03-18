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В Києві активісти вирушають до маєтку Порошенка: учасників автопробігу блокує поліція

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Автопробіг до маєтку Порошенка
Автопробіг до маєтку Порошенка / РБК-Україна

В неділю, 18 березня, в Києві активісти, які брали участь у "Марші за відставку Порошенка", вирушили до площі, звідки планують автопробігом виїхати до будинку Президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Зазначимо, раніше в неділю на Майдані Незалежності зібралися учасники акції "Руху нових сил" на акцію з вимогою схвалити новий закон про вибори та з вимогою про відставку Порошенка.

Так, на площі зібралася колона з близько 15 автомобілів. Поліція, яка забезпечує громадський порядок в центрі Києва, не пропускає автоколону і перешкоджає активістам.

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Водночас "Українська правда" повідомляє, що в Музейному провулку поліція заблокувала представників "Руху нових сил", які планували виїхати автопробігом до маєтку Порошенка в Козин. Зокрема, правоохоронці перекрили виїзд із провулку в напрямку Європейської площі.

Учасники акції розмовляють із поліцією та вмовляють правоохоронців звільнити дорогу. Також активісти цікавляться у правоохоронців, чому на їх шоломах немає номерів та просять показати жетони.

Окрім того, в "Русі нових сил" заявили, що поліція затримала ще одного учасника "Руху" Юрія Тебенка, і доправляє його до Шевченківського відділку поліції.

"Його звинувачують у тому, що він – один з організаторів розбору конструкцій на Майдані", – зазначили в "Русі нових сил".

"Напередодні, коли активісти намагались встановити сцену (на Майдані) для маршу, поліцейські затримали водія вантажівки з частинами сцени і активіста Ігоря Терещенка", - заявили в "Русі".

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини Києва Поліція протести Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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