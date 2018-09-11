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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Києві автівка на "євробляхах" влетіла у машину поліції охорони: фото аварії

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ДТП в Києві
ДТП в Києві / dtp.kiev.ua

Друга ДТП за участі поліції від початку тижня. Вночі в столиці автівка на "євробляхах" влетіла у машину поліції охорони.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Daewoo на великій швидкості врізався в автомобіль правоохоронців, а той від удару відкинуло аж на трамвайні колії. Ніхто не постраждав. За кермом Daewoo був громадянин Лівії. Пояснив, що на мокрій дорозі не впорався з керуванням. Свою провину визнав і заявив, що готовий відшкодувати збитки. 

Напередодні патрульна автівка постраждала під час оформлення ДТП. 

Нагадаємо, в ніч на 9 вересня у Києві нетвереза жінка влаштувала ДТП. Вона в'їхала у стовп, а після аварії влаштувала істерику: повзала на чотирьох по траві, кликала когось та відмовлялася проходити тест на вміст алкоголю.

Теги: Новини України Поліція Новини Києва Аварії та ДТП Дороги
Джерело: 24 канал
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