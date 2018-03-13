В Києві брила льоду розтрощила скло дорогого авто: фото

У вівторок, 13 березня, в Києві на вулиці Інститутській на припаркований автомобіль BMW впала величезна брила льоду.

Про це повідомляє ТСН.

Внаслідок інциденту на корпусі автомобіля утворилися вм'ятини, розтрощене лобове скло, а також повністю розбите бокове скло зі сторони пасажира.

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Зазначається, що авто стоїть без скла вже більше години, і власник поки що не з'являвся на місці.

Тим часом з даху будинку впала ще одна велика бурулька. Постраждалих в обох подіях немає.