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      В Києві чоловік підірвав себе на гранаті

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      Підірвав сам себе на гранаті
      Підірвав сам себе на гранаті / Уніан

      В Києві поруч із станцією теплопостачання "Біличі" стався сильний вибух. Чоловік підірвав себе на гранаті, внаслідок чого помер на місці.

      Нещасний випадок трапився 8 липня в Києві, поруч зі станцією теплопостачання "Біличі".  На гранаті підірвався житель селища Коцюбинське, 1967 року народження. Про це повідомляє "Информатор".

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      Чоловік, який став свідком жахливої події, розповів, що він перейшов через колії та почув за спиною вигук: "У*буй звідси". Обернувшись, він побачив у невідомого в руках предмет, який був схожий на гранату. Чоловік почав втікати, почув вибух та відчув сильний поштовх від землі. Коли він повернувся на місце події, то натрапив на тіло без ознак життя. В результаті вибуху у загиблого відірвало руку і дуже пошкодилась голова. 

      На місце прибули патрульні, слідчо-оперативні групи та судово-медичні експерти з Києва та області, адже спочатку не могли визначити, до якої місцевості віднести ці події. Пізніше було вирішено, що це територія столиці. Правоохоронці огородили територію і проводили слідчо-оперативні дії. На місце також прибули кінологи з собаками. Отримані фрагменти боєприпасів будуть спрямовані на проведення експертизи.

      Чоловік підірвав сам себе
      Під Києвом чоловік підірвався на гранаті

      смерть від гранати
      Внаслідок вибуху чоловіку відірвало руку та сильно пошкодило голову

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Вибух Новини Києва Зброя
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