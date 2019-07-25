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      В Києві чоловік відкрив вогонь по натовпу

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      Перестрілка в Києві
      Перестрілка в Києві / Информатор

      Інцидент трапився посеред ночі 25 липня в Оболонському районі Києва. Шумна компанія, яка розпивала алкогольні напої та порушувала тишу напала на чоловіка, проте він виявився озброєним.

      Перестрілка трапилась на вулиці Маршала Малиновського поруч з рестораном "Аджика". Про це повідомляє Інформатор.

      До теми: Під Києвом чоловік влаштував погоню з вогнепальною зброєю

      За словами свідка, двоє хлопців з компанії напали на чоловіка, який проходив повз. Захищаючись, чоловік дістав пістолет, проте це ще більше спровокувало нападників і його вдарили пляшкою по голові.

      Після цього потерпілий почав стріляти в різні сторони для того, щоб відлякати хлопців. Проте до останніх приєдналися друзі – більш ніж 10 осіб, вони повалили чоловіка зі зброєю і продовжили бити.  

      Також свідки розповіли, що потерпілого забрали патрульні, а компанія розбіглася. На місці події правоохоронці виявили пістолет та кілька гільз. Окрім того, свідки вказали, на сусідню компанію, мовляв там знаходиться той, хто брав участь в нападі. Поліцейські доставили підозрюваного у відділок.

      Перестрілка в Києві
      Перестрілка в Києві поруч з рестораном Аджика

      На місце перестрілки на Оболоні прибула слідчо-оперативна група
      На місце перестрілки на Оболоні прибула слідчо-оперативна група
      На виклик прибуло п'ять патрульних машин та карета швидкої
      На виклик прибуло п'ять патрульних машин та карета швидкої допомоги

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      Теги: Новини Києва Кримінал Новини криміналу і ДТП Зброя Стрілянина
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