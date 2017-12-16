В Києві дали благодійний концерт для дітей з аутизмом

Напередодні дня Святого Миколая до України завітали музиканти з Аргентини. Грали для дуже особливої аудиторії – дітей з аутизмом. Адже через гіперчутливість цим діткам рідко випадає нагода відвідати справжній концерт. Проте цього разу вони дуже здивували своїх батьків.

Благодійний концерт для дітей з аутизмом, влаштували до дня Святого Миколая. Адже, музика – найефективніші ліки. На імпровізованій сцені виступав скрипаль віртуоз – Ілля Бондаренко, разом з маленькими помічниками. Наймолодшій скрипальці Златі – 3 роки.

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Зібрали дітей, яким 3-4 роки і вони вже грають на скрипці. І ми хочемо показати всім дітям, що вони можуть відкривати у себе творчу людину і працювати з інструментами або іншою професією,

– розповів скрипаль-віртуоз Ілля Бондаренко.

Заради діток приїхали і музиканти з Аргентини, Флавіо Ромеро та Оскар Жюнта. Грати для такої аудиторії для них важлива місія.Серед батьків та дітей, які зручно розмістились на штучному газоні побачили і виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Концерт направлений на те щоби, кожна особлива дитина та всі діти світу мали рівний доступ до музики – без меж.