В Києві група осіб проникла в будинок та напала на пенсіонерку: двох чоловіків заарештовано

Четверо осіб назвалися дільничими інспекторами та проникли у будинок, в якому перебувала літня жінка та її дорослий онук. Зловмисники завдали ножових поранень жінці та заволоділи майном сумою понад 21 000 гривень.

Четверо осіб під виглядом дільничих проникли в житло 71-річної киянки та її 29-річного онука. Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

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Застосувавши фізичну силу, зловмисники заштовхали мешканців будинку до однієї з кімнат. Після чого вони почали вимагати гроші та цінні речі, погрожуючи ножем та пістолетом.

Проте потерпілі чинили опір, внаслідок чого один з нападників наніс пенсіонерці кілька ножових поранень в шию та стегно.

Знешкодивши господарів, зловмисники обшукали квартиру та заволоділи майном вартістю понад 21 тисяч гривень. Одразу після цього вони зв’язали потерпілих за допомогою електричного подовжувача та скотчу й зникли з місця злочину.

Двох із чотирьох чоловіків знайдено та засуджено до покарання. Вони виявились уродженцями міста Тбілісі, віком 37 та 40 років.

Одного зі злочинців засуджено до 9 років позбавлення волі, а другого на 14 років. Це пов'язано з тим, що останній не відбув покарання за свій минулий злочин.