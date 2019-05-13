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      В Києві Mercedes зіткнувся з автомобілем служби охорони: фото, відео

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      В Києві Mercedes зіткнувся з автомобілем служби охорони
      В Києві Mercedes зіткнувся з автомобілем служби охорони / Інформатор

      У Києві на Чоколівському бульварі сталася ДТП за участю двох автомобілів. Попередньо, водій Mercedes намагався проскочити на червоне світло. На перехресті він зіткнувся з Renault, в якому їхали співробітники служби охорони. На щастя, ніхто не постраждав.

      Аварія сталася близько 21-ї вечора. Про це повідомляє Інформатор з місця події. За словами водія Renault, він рухався по Чоколівському бульвару. На перехресті на червоний колір світлофора спробував проскочити Mercedes, чим і спровокував зіткнення. В результаті ДТП, на щастя, ніхто не постраждав.

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      За іншою версією, обидва водії порушили правила дорожнього руху, проїхавши на червоне світло. В результаті цього порушення і сталося зіткнення. 

      Внаслідок цієї ДТП ніхто не постраждав
      Внаслідок цієї ДТП ніхто не постраждав

      У автомобіля служби охорони зім'ята передня частина. Mercedes отримав вм'ятину з пасажирського боку. За попередніми даними, в салоні "німця" перебувала дитина, але вона також не постраждала. Точні причини аварії встановлять правоохоронці.

      Дивіться відео з місця інциденту:

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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