В Києві мітингують за відставку Порошенка та збираються до маєтку президента

В неділю, 18 березня, в Києві на Майдані Незалежності зібралися учасники акції "Руху нових сил" на акцію з вимогою схвалити новий закон про вибори та з вимогою про відставку Президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Станом на 12:10 у центрі Києві були присутніми близько 1-1,5 тисячі учасників акції.

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Як заявили організатори заходу, після акції вони планують вирушити з Європейської площі до маєтку Порошенка у Козині.

Поки що присутні тримають у руках плакати "Ми за новий закон про вибори", "Порошенко – це зубожіння, злидні, еміграція", закреслені портрети президента України та президента Росії Володимира Путіна.

Неподалік центральної площі чергують кілька карет швидкої медичної допомоги, пожежна машина, кілька поліцейських автомобілів та кілька автобусів Нацгвардії. Біля Жовтневого палацу також чергують автобуси з поліцією та нацгвардійці.

Проїзди на вул. Прорізну та Городецького перекриті правоохоронцями, біля виходу з метро "Хрещатик" на Городецького силовики перевіряють людей на наявність небезпечних речей.

Додамо, що на стінах ТРЦ "Глобус" біля Стели Незалежності хтось вивісив плакати "Не продавай Україну за російські гроші" з перекресленими портретами Путіна, Сергія Курченка, Міхеїла Саакашвілі, Віктора Медведчука та Надії Савченко, а також – плакат "Долю України вирішувати українцям" з зображеннями Путіна та Саакашвілі.

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Усі фото: Українська правда

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, 18 березня на службу у центральній частині Києва заступили 1500 правоохоронців.

"Ми проводимо превентивні заходи і чітко реагуватимемо на будь-які порушення. Закликаємо всіх учасників акцій дотримуватися встановлених правил поведінки та норм чинного законодавства", – заявив Крищенко.