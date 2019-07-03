В Києві на березі річки повісився чоловік

На Подолі в Києві чоловік покінчив з життям. Жінка, яка прогулювалась парком, натрапила на жахливу знахідку. На дереві висів чоловік, який не подавав ознак життя.

Подія трапилася 2-го липня на Подолі в парку Моряків. Про це повідомляє Информатор.

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Жінка, яка йшла по зеленій зоні парку, помітила нерухомого чоловіка в кущах. Вона одразу зателефонувала у поліцію, натомість прибулим поліцейським та медикам залишилось лише констатувати смерть.



Самогубство в Києві

За попередньою інформацією, чоловік вирішив покінчити з життям, внаслідок чого повісився на березі річки. Співробітники слідчо-оперативної групи оглянули тіло, але слідів насильницької смерті не виявили. Особа чоловіка не встановлена, а подробиці інциденту з'ясовуються.

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