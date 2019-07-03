13:25
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 липня
      Вєсті. UA: Дуже гнучкий Гройсман. Співочо-виборче цунамі Винника і Поплавського
      Вєсті.UA
      20:39, 2 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      В Києві на березі річки повісився чоловік

      96 Читать новость на русском
      Самогубство в Києві
      Самогубство в Києві / Galka.if

      На Подолі в Києві чоловік покінчив з життям. Жінка, яка прогулювалась парком, натрапила на жахливу знахідку. На дереві висів чоловік, який не подавав ознак життя.

      Подія трапилася 2-го липня на Подолі в парку Моряків. Про це повідомляє Информатор.

      Читайте також: Під Києвом чоловік вбив свою матір через підозру у крадіжці

      Жінка, яка йшла по зеленій зоні парку, помітила нерухомого чоловіка в кущах. Вона одразу зателефонувала у поліцію, натомість прибулим поліцейським та медикам залишилось лише констатувати смерть. 

      Самогубство в Києві
      Самогубство в Києві

      За попередньою інформацією, чоловік вирішив покінчити з життям, внаслідок чого повісився на березі річки. Співробітники слідчо-оперативної групи оглянули тіло, але слідів насильницької смерті не виявили. Особа чоловіка не встановлена, а подробиці інциденту з'ясовуються.

      Читайте також: В Києві чоловік вдарив дівчину ножем у шию: деталі події

      blog_ava
      Українські мати: лайся красиво (18+)
      сьогодні
      22276
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Києва Самогубство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
      сьогодні , 13:15 Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+
      74
      Авоськи, мішечки, екосумки: які українські бренди шиють стильні багаторазові торбинки
      сьогодні , 11:00 Авоськи, мішечки, екосумки: які українські бренди шиють стильні багаторазові торбинки
      Наталя Сколоздра 521
      Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      21 червня , 14:00 Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      1074
      IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта
      сьогодні , 13:03 IKEA в Україні: топ-10 фактів про шведського меблевого гіганта
      Ірина Юрковська 2606
      Повернення одіозних корупціонерів: як відстежити недоброчесних мажоритарників
      сьогодні , 12:35 Повернення одіозних корупціонерів: як відстежити недоброчесних мажоритарників
      Віталій Шабунін 180
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук