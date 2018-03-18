В Києві на Майдані спалили опудало Путіна
В неділю, 18 березня, в Києві на Майдані Незалежності проходить акція протесту проти голосування на виборах президента Росії в анексованому Криму. Участь в акції беруть близько 50 людей.
Про це повідомляє "Українська правда".
Зазначимо, раніше повідомлялося, що під будівлею генконсульства Росії в Києві активісти "Національного корпусу", "Свобода" та інших організацій проводять пікет, на який вони принесли "золотого Путіна", балалайки та привели "ведмедя".
Тим часом учасники протесту на Майдані тримають у руках плакати з написами "Путін = Гітлер", "Виборам агресора в Україні не бути", "Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам" та "Крим – це Україна".
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Протест у Києві проти виборів президента Росії
На Майдані в день виборів президента Росії активісти провели протест
Зазначається, що протестувальники принесли із собою опудало в костюмі, до голови якого причеплене фото обличчя президента Росії Володимира Путіна. Активісти вигукували: "Путін, геть з Криму!", а згодом спалили це опудало.
В Києві спалили опудало Путіна
Нагадаємо, що росіяни не можуть проголосувати на виборах президента РФ в Україні, оскільки всі дипломатичні установи РФ заблоковані українськими правоохоронцями. Напередодні глава МВС України Арсен Аваков попереджав, що в день виборів президента Росії росіян не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах.
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