12:53
18 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
-8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
  • середа
    -3°C -7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, 17 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Києві на Майдані спалили опудало Путіна

125 Читать новость на русском
Вибори в Росії: в Києві спалили опудало Володимира Путіна
Вибори в Росії: в Києві спалили опудало Володимира Путіна / Українська правда

В неділю, 18 березня, в Києві на Майдані Незалежності проходить акція протесту проти голосування на виборах президента Росії в анексованому Криму. Участь в акції беруть близько 50 людей.

Про це повідомляє "Українська правда".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що під будівлею генконсульства Росії в Києві активісти "Національного корпусу", "Свобода" та інших організацій проводять пікет, на який вони принесли "золотого Путіна", балалайки та привели "ведмедя".

Тим часом учасники протесту на Майдані тримають у руках плакати з написами "Путін = Гітлер", "Виборам агресора в Україні не бути", "Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам" та "Крим – це Україна".

Читайте також: "Квартал 95" показав, що буде у разі поразки Путіна на виборах

Протест у Києві проти виборів президента Росії
Протест у Києві проти виборів президента Росії

Протест на Майдані проти виборів РФ у Криму
На Майдані в день виборів президента Росії активісти провели протест

Зазначається, що протестувальники принесли із собою опудало в костюмі, до голови якого причеплене фото обличчя президента Росії Володимира Путіна. Активісти вигукували: "Путін, геть з Криму!", а згодом спалили це опудало.

Спалили опудало Путіна
В Києві спалили опудало Путіна

Нагадаємо, що росіяни не можуть проголосувати на виборах президента РФ в Україні, оскільки всі дипломатичні установи РФ заблоковані українськими правоохоронцями. Напередодні глава МВС України Арсен Аваков попереджав, що в день виборів президента Росії росіян не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах.

Теги: Новини України Новини Києва протести Вибори в Росії 2018 Розлучення Путіна Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
17 березня, 19:01 Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
Юліана Вінтюк 4655
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук