В Києві на Майдані спалили опудало Путіна

В неділю, 18 березня, в Києві на Майдані Незалежності проходить акція протесту проти голосування на виборах президента Росії в анексованому Криму. Участь в акції беруть близько 50 людей.

Про це повідомляє "Українська правда".

Зазначимо, раніше повідомлялося, що під будівлею генконсульства Росії в Києві активісти "Національного корпусу", "Свобода" та інших організацій проводять пікет, на який вони принесли "золотого Путіна", балалайки та привели "ведмедя".

Тим часом учасники протесту на Майдані тримають у руках плакати з написами "Путін = Гітлер", "Виборам агресора в Україні не бути", "Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам" та "Крим – це Україна".

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Протест у Києві проти виборів президента Росії



На Майдані в день виборів президента Росії активісти провели протест

Зазначається, що протестувальники принесли із собою опудало в костюмі, до голови якого причеплене фото обличчя президента Росії Володимира Путіна. Активісти вигукували: "Путін, геть з Криму!", а згодом спалили це опудало.



В Києві спалили опудало Путіна

Нагадаємо, що росіяни не можуть проголосувати на виборах президента РФ в Україні, оскільки всі дипломатичні установи РФ заблоковані українськими правоохоронцями. Напередодні глава МВС України Арсен Аваков попереджав, що в день виборів президента Росії росіян не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах.