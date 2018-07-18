В Києві на Південному мосту частково обмежать рух транспорту: відомі дати

На Південному мостовому переході в Києві частково обмежать рух транспорту у зв’язку із ремонтом деформаційних швів з 19 липня по 9 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КГГА) з посиланням на КК "Київавтодор".

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Як зазначає "Київавтодор", рух транспорту буде частково обмежено:

– на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід зі Столичного шосе у другій смузі руху;

– на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід із Наддніпрянського шосе у першій смузі руху.

Також у своєму повідомленні корпорація "Київавтодор" просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, у Києві вже обмежували рух на естакадному виїзді на Південний міст зі Столичного шосе з 25 червня по 18 липня у зв'язку з капітальним ремонтом деформаційних швів на естакадному виїзді.