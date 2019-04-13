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      В Києві на тиждень перекриють проспект Перемоги через ремонт Шулявського мосту

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      Ремонт Шулявського мосту
      Ремонт Шулявського мосту / Screenshot

      На тиждень, з 13 до 20 квітня, у Києві частково обмежать рух проспектом Перемоги у зв'язку з будівельними роботами на Шулявському мосту.

      Наразі на Шулявському мосту готують до демонтажу одну з його конструкцій, повідомляє сайт Київської адміністрації.

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      Як зазначають комунальники, шляхопровід перекриють частково. 

      ► З 13 до 15 квітня перекриють одну полосу, яка йде в бік центру столиці.
      ► З 16 до 19 квітня – іншу, яка пролягає в бік виїзду з міста.
      ► В ніч на 16, 17, 18, 19, 20 квітня закритим для проїзду проспект Перемоги в районі станції метро Шулявка буде лише вночі – там обмежать проїзд з 23:00 до 6:00.

      Реконструкція Шулявського мосту триває вже місяць. Там повністю замінили інженерні комунікації, реконструюють і пішохідний перехід. Для розширення розв'язки знесуть одну з будівель заводу "Більшовик". Завершити реконструкцію у столичній мерії обіцяють до кінця 2019 року.

      ремонт шулявського мосту
      Реконстуркція триває вже майже місяць

      ремонт шулявського мосту
      Ремонт мають завершити до кінця 2019 року

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      Теги: Новини України Новини Києва Дороги Шулявський міст Авто
      Джерело: 24 канал
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