В Києві на тиждень перекриють проспект Перемоги через ремонт Шулявського мосту

На тиждень, з 13 до 20 квітня, у Києві частково обмежать рух проспектом Перемоги у зв'язку з будівельними роботами на Шулявському мосту.

Наразі на Шулявському мосту готують до демонтажу одну з його конструкцій, повідомляє сайт Київської адміністрації.

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Як зазначають комунальники, шляхопровід перекриють частково.

► З 13 до 15 квітня перекриють одну полосу, яка йде в бік центру столиці.

► З 16 до 19 квітня – іншу, яка пролягає в бік виїзду з міста.

► В ніч на 16, 17, 18, 19, 20 квітня закритим для проїзду проспект Перемоги в районі станції метро Шулявка буде лише вночі – там обмежать проїзд з 23:00 до 6:00.

Реконструкція Шулявського мосту триває вже місяць. Там повністю замінили інженерні комунікації, реконструюють і пішохідний перехід. Для розширення розв'язки знесуть одну з будівель заводу "Більшовик". Завершити реконструкцію у столичній мерії обіцяють до кінця 2019 року.



Реконстуркція триває вже майже місяць



Ремонт мають завершити до кінця 2019 року