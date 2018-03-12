11:02
13 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
  • п'ятниця
    2°C -3°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, 12 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, 12 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

В Києві на вокзалі знайшли тіло військового, що воював на Донбасі

1325
В Києві знайшли мертвого військового
В Києві знайшли мертвого військового / Фото з вільних мереж

На залізничному вокзалі Києва знайдено тіло військовослужбовця з Чернівецької області Віталія Вяльцева, який воював на Донбасі. На тілі чоловіка помітні сліди побиття.

Про це повідомляє "Молодий буковинець".

За словами військового комісара Чернівецької області Володимира Шведюка, військовослужбовець був знайдений ще в суботу, 10 березня. Відомо, що Вяльцев перебував у відпустці в селі Погорілівка Заставнівського району і повертався на ротацію.

Читайте також: У Запоріжжі серйозно побили бійця АТО: відео

Військовий комісар також розповів, що Вяльцев служив у 10-й бригаді під Попасною на Луганщині, а призивався з Кіцманя. Жив військовий у Погорілівці, де і перебував у відпустці. Батьків у бійця немає, є тільки сестра. Без батька залишилися 2 дітей.

"На жаль, військовослужбовець не доїхав до своєї бригади. До Києва поїхала його колишня дружина на впізнання. Зараз тривають слідчі дії. Коли доставлять тіло – ще невідомо", – зазначив Шведюк.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Жертви Новини Києва Новини Чернівців
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук