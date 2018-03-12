В Києві на вокзалі знайшли тіло військового, що воював на Донбасі

На залізничному вокзалі Києва знайдено тіло військовослужбовця з Чернівецької області Віталія Вяльцева, який воював на Донбасі. На тілі чоловіка помітні сліди побиття.

Про це повідомляє "Молодий буковинець".

За словами військового комісара Чернівецької області Володимира Шведюка, військовослужбовець був знайдений ще в суботу, 10 березня. Відомо, що Вяльцев перебував у відпустці в селі Погорілівка Заставнівського району і повертався на ротацію.

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Військовий комісар також розповів, що Вяльцев служив у 10-й бригаді під Попасною на Луганщині, а призивався з Кіцманя. Жив військовий у Погорілівці, де і перебував у відпустці. Батьків у бійця немає, є тільки сестра. Без батька залишилися 2 дітей.

"На жаль, військовослужбовець не доїхав до своєї бригади. До Києва поїхала його колишня дружина на впізнання. Зараз тривають слідчі дії. Коли доставлять тіло – ще невідомо", – зазначив Шведюк.