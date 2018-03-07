В Києві на вулиці раптово померла жінка: фото з місця події
В середу вдень, 7 березня, в Києві біля станції метро "Нивки" раптово померла жінка, яка йшла забирати дитину зі школи. За словами очевидців, жінка "йшла, впала, не опритомніла".
Про це повідомляє Facebook-спільнота Dtp.kiev.ua.
"Небайдужі громадяни намагалися надати першу медичну допомогу, викликали "швидку". Але, на жаль, прибулі на місце медики допомогти жінці вже не змогли", – мовиться у повідомленні спільноти.
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Джерело: 24 Канал
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