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В Києві невідомі почали стрілянину на ринку та забрали гроші

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В Києві невідомі почали стрілянину на ринку та забрали гроші
В Києві невідомі почали стрілянину на ринку та забрали гроші / Поліція Києва

В Києві на ринку двоє невідомих у масках забігли у приміщення адміністрації ринку, здійснили кілька пострілів, забрали гроші і втекли на автомобілі. У результаті події одна жінка отримала поранення ніг.

Про це повідомила прес-служба поліції в Києві.

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Як зазначили правоохоронці, повідомлення про розбійний напад надійшло до чергової частини столичної поліції близько 13:00. За викликом виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативні групи Шевченківського та Головного управлінь київської поліції.

Двоє осіб у масках і в темному одязі забігли у офіс орендодавців приміщень на ринку, розпочали стрільбу по ногах, забрали сумку з грішми і втекли. З місця злочину зловмисники поїхали автомобілем ВАЗ, який згодом патрульні поліцейські виявили на вулиці Дегтярівській,
– заявили працівники поліції.

Правоохоронці опитали свідків події
Правоохоронці опитали свідків події

Поранена жінка наразі перебуває в лікарні. На місці працюють слідчо-оперативні групи та кінологи. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, нещодавно зухвалий розбій влаштувала банда у селі Язлівчик під Бродами, що на Львівщині. Вони вдерлися в будинок місцевих і жорстоко катували родину.

Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 канал
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