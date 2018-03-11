В Києві невідомі в масках розтрощили низку кіосків та вкрали кілька МАФів
В ніч проти неділі, 11 березня, в Києві на Контрактовій площі тітушки розтрощили кіоски та кав’ярні. Загалом участь у погромі взяли 30 осіб у масках і на автомобілях без номерів.
Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.
У повідомленні зазначається, що 2 кіоски взагалі зникли зі свого місця на площі. Також наголошується, що розтрощені МАФи були офіційно встановлені працівниками "Київблагоустрою".
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"Зривали сигналізацію, їли товар і крали, що могли. Поліція приїхала, подивилася і поїхала, служба охорони теж відмовилася працювати, оскільки в них є пункт в договорі, що масовки вони не чіпають", – мовиться у дописі спільноти.
Джерело: 24 Канал
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