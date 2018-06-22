В Києві обікрали главу Конституційного суду Литви

У четвер, 21 червня, в центрі Києва в магазині вкрали гаманець в громадянина Литви Дайнюса Жалімаса, який працює главою Конституційного суду в своїй країні.

Про це йдеться на сайті УНН.

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Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 185 (Крадіжка) ККУ.

Так, був такий випадок. Вчора близько 18:00 до поліції звернувся громадянин Литви із заявою, що у нього в магазині на вулиці Гончара невідомі вкрали гаманець,

– зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, відносно нещодавно на Київщині, група невідомих озброєних осіб скоїла зухвалий розбійний напад на начальника пересувного відділення зв’язку "Укрпошти" та водія, які на легковому автомобілі перевозили гроші для виплати пенсій.