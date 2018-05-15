В Києві обстріляли маршрутку: відео

Близько 23 години 14 травня у Києві неподалік від станції метро "Лісова" обстріляли маршрутку.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Автобус, по якому гатили невідомі курсував за маршрутом "Київ – Бровари".

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Підозрюють, що зловмисники стріляли з "пневмату" або "флобера".

На щастя, обійшлося без постраждалих.