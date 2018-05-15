В Києві обстріляли маршрутку: відео
Близько 23 години 14 травня у Києві неподалік від станції метро "Лісова" обстріляли маршрутку.
Про це повідомляє "Київ оперативний".
Автобус, по якому гатили невідомі курсував за маршрутом "Київ – Бровари".
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Підозрюють, що зловмисники стріляли з "пневмату" або "флобера".
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Джерело: 24 Канал
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