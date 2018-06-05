В Києві підліток вистрибнувши з вікна вкоротив собі віку

В Києві на проспекті Лобановського 14-річний підліток закінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна одного з будинків.

Про це повідомила прес-служба ГУ НП міста Києва виданню УНН.

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Наразі відомо, що це самогубство 14-річного хлопчика. Поліція з’ясовує обставини, за фактом відкрите кримінальне провадження.

"Хлопчик вистрибнув з вікна одного з будинків на проспекті Лобановського, тіло було виявлене в ніч на 5 червня", – йдеться у повідомлені.

Видання "Вголос" повідомило, що тіло дитини виявили випадкові перехожі.

Начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції Києва Оксана Поплавська розповіла, що вчителі характеризують цього підлітка тільки позитивно. Хлопець не був відмінником, але відповідально ставився до навчання.

У момент самогубства мама хлопчика перебувала в іншій кімнаті. Школяр вистрибнув з вікна дев'ятого поверху. Про те, що трапилася нещастя, жінці сказали сусіди, коли перехожі виявили під під'їздом тіло підлітка,

– зазначила Поплавська.

За словами правоохоронців, загиблий підліток не був учасником так званих груп смерті.