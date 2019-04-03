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      У Києві покажуть картини політв'язня Сущенка: коли та де проходитиме виставка

      121 Читать новость на русском
      Роман Сущенко
      Роман Сущенко / Радіо Свобода

      У приміщенні Київської міської адміністрації з 4 по 28 квітня проходитиме виставка картин, де представлять роботи українського політ'вязня Романа Сущенка, якого незаконно засудили у Росії.

      Вхід вільний, як повідомляє заслужений художник України Олександр Дорошенко у Facebook.

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      "Шановні друзі, 4 квітня о 16 годині в будівлі Київської міської державної адміністрації за адресою Київ, Хрещатик 36, відбудеться відкриття художньої виставки "Не вмирає душа наша, не вмирає воля...", яка присвячена боротьбі українського народу за незалежність", – йдеться у публікації.

      Також у виставці представлять картини художників Олександра Дорошенка та Сергія Позняка.

      Що відомо про Романа Сущенка? Український журналіст, політв'язень. 30 вересня 2016 року його затримали та арештували у Москві.  Росія звинуватила журналіста у шпигунстві на користь України. Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ. Покарання бранець відбуває у колонії в селищі Утробіно, що розташоване у Кіровській області Росії.

      Зазначимо, що малюванням картин Роман Сущенко підтримує свій дух за ґратами. Родина вже отримала від полоненого майже 90 листів та безліч малюнків. Так, на деяких з них зображений Андріївський узвіз та Володимирська гірка, де Роман раніше гуляв з донькою та сином.

      Оприлюднені картини Романа Сущенка:

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      Теги: Новини України Новини Києва Роман Сущенко Новини культури Українці в полоні РФ Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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