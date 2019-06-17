В Києві повідомили про замінування громадських місць: вибухівки не знайшли

Напередодні аноніми повідомили рятувальників про замінування громадських місць у Києві. Зловмисники заявили, що "вибухи стануться" в посольствах США та Австралії, аеропорту "Бориспіль", в Київському музеї, ресторані й на станції метро "Олімпійська".

Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.

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Рятувальники провели перевірку: вибухівки ніде не виявили. За хибне повідомлення зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Зазначимо, що один виїзд спеціального підрозділу ДСНС на таку локацію обходиться приблизно у 40 тисяч гривень.

Останнім часом в Україні побільшало повідомлень про замінування, і всі – неправдиві. Лише 16 червня вибухівку нібито заклали у цілодобових аптеках Києва, а кілька днів тому "мінували" станції метро, Верховну Раду та Міноборони. Проте здебільшого поліція зловмисників не знаходить.