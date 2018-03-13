В Києві серед металобрухту знайшли мертве немовля

У вівторок, 13 березня, в Києві на вулиці Бакуніна, 3 знайдено мертве немовля. Тіло дитини було виявлено серед металобрухту.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Киев Оперативный".

У повідомленні уточнили, що за попередньою інформацією, на металобазу, розташовану на вулиці Бакуніна, привезли сміття. Коли робітники почали розбирати металобрухт, тоді й знайшли тіло дитини.

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Зазначається, що зараз на місці працюють правоохоронці.