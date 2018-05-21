В Києві скасували концерт Віталія Козловського

Київський клуб Caribbean Club скасував концерт Віталія Козловського, який 9 травня виступав у Москві.

Виступ артиста повинен був відбутися сьогодні, 21 травня, в столичному Caribbean Club. Однак представники клубу на офіційній сторінці Facebook заявили про те, що концерт буде скасовано.

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Віталій Козловський під час виступу у Москві

"Адміністрація Caribbean Club ще раз повідомляє! Концерт Віталія Козловського скасовано! Цей концерт не відбудеться 21-го травня чи в інший день. Будь-яка інша інформація є неправдивою. Повернення квитків в каси квиткових операторів за стандартною схемою", – заявили організатори виступу.

Вочевидь це пов'язано із заявами праворадикальних організацій, які попереджали, що перешкоджатимуть проведенню концерту.

Нагадаємо, після скандального виступу Віталія Козловського у Москві 9 травня, активісти радикальних організацій заявили, що не дадуть провести концерти співака в українських містах.