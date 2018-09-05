В Києві спалахнула масштабна пожежа в ресторані: фото

У середу, 5 вересня, в Києві на Лук'янівці сталася масштабна пожежа в ресторані "Ланселот", площею 300 метрів квадратних.

Про це повідомила прес-служба ДСНС в Києві.

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Як зазначили у прес-службі, повідомлення про пожежу надійшло близько 14 години дня.



Рятувальники досі гасять пожежу

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилось, в ресторані сталося загорання покрівлі на площі 300 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі,

– повідомили у ДСНС.

Гасіння пожежі досі триває. На місці події працює 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 рятувальників підрозділів ГУ ДСНС у Києві.

Очевидці опублікували фото з місця події. "Щось серйозно горить на Лук'янівці. Свідки стверджують, що це ресторан "Ланселот". Інформація уточнюється. Серйозні затори в обидві сторони", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 вересня в Одесі спалахнула пожежа у складському приміщенні станції технічного обслуговування. В результаті загоряння постраждало четверо рятувальників.