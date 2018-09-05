В Києві спалахнула масштабна пожежа в ресторані: фото
У середу, 5 вересня, в Києві на Лук'янівці сталася масштабна пожежа в ресторані "Ланселот", площею 300 метрів квадратних.
Про це повідомила прес-служба ДСНС в Києві.
Читайте також: Масштабна лісова пожежа на Харківщині: полум'я охопило 50 гектарів
Як зазначили у прес-службі, повідомлення про пожежу надійшло близько 14 години дня.
Рятувальники досі гасять пожежу
На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилось, в ресторані сталося загорання покрівлі на площі 300 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі,
– повідомили у ДСНС.
Гасіння пожежі досі триває. На місці події працює 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 25 рятувальників підрозділів ГУ ДСНС у Києві.
Очевидці опублікували фото з місця події. "Щось серйозно горить на Лук'янівці. Свідки стверджують, що це ресторан "Ланселот". Інформація уточнюється. Серйозні затори в обидві сторони", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 3 вересня в Одесі спалахнула пожежа у складському приміщенні станції технічного обслуговування. В результаті загоряння постраждало четверо рятувальників.