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      В Києві стартувала Всеукраїнська програма профорієнтації школярів

      38 Читать новость на русском
      Школярка / dniprograd.org

      Більша частина українців працює не за спеціальністю, на яку вчились. І це попри те, що держава витрачає на освіту великі суми бюджетних коштів.

      Молоді українці даремно втрачають найцінніше – роки на навчання професіям, за якими вони ніколи працювати не будуть.

      Щоб швидко та результативно змінити ситуацію "Освітній Хаб міста Києва: територія нових можливостей для кожного" запустив Всеукраїнську програму профорієнтації школярів "Обери професію – забезпеч майбутнє".

      Тепер фахівці з профорієнтації будуть проводити практичні тренінги в школах для старшокласників, під час яких навчать молодих українців, як визначити професію своєї мрії, допоможуть у виборі навчального закладу, а також розкажуть про професії майбутнього.

      Це не просто формальні уроки, на яких дітям просто надають інформацію. Фахівці з провідних компаній розробили практичний тренінг для школярів, які опанують реальні навички, адже всі батьки хочуть, щоб їхні діти були успішними і якомога швидше знайшли себе у цьому житті. До нас вже надійшло понад сто заявок на проведення таких тренінгів у школах, а це означає, що цей проєкт є наразі актуальним для школярів. Ми вдячні керівництву шкіл за активну позицію в цьому питанні, адже дуже важливо спільними зусиллями надати дітям можливість реалізувати себе в Україні,
      – сказала Директорка "Освітнього Хабу міста Києва" Марія Богуслав.

      Перший тренінг вже успішно відбувся в столичній школі №219, під час якого було відкрито мурал, присвячений Освітньому Хабу. Красиві зображення невдовзі прикрасять стіни й інших навчальних закладів столиці.

      Додамо, що "Освітній Хаб міста Києва" спільно з 24 каналом створює цикл програм про освіту. Одна з них стосувалась теми профорієнтації для школярів та студентів, а також того, що більшість українців працюють не за професією, на яку вчились.

      Про те, як школярам обрати саме свою професію і зрозуміти своє покликання – вже незабаром дивіться у програмі "Освітні війни" на 24 каналі.

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      Теги: Новини України Освіта Освіта в Україні Новини Києва
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