В Києві у підземному переході виявили вбитого чоловіка

Вночі оперативний черговий по лінії 102 отримав повідомлення про те, що в підземному пішохідному переході в Голосіївському районі лежить закривавлений чоловік.

Про це повідомляє "Вартові.Еспресо".

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Зазначається, що на місце пригоди терміново виїхали патрульні та лікарі "швидкої". Свідок, вказав місце, де було виявлено тіло чоловіка в крові без ознак життя.

Попередньо, смерть наступила в результаті ножового поранення в серце. На місці події працюють експерти, кінологи. Обставини вбивства з'ясовуються.