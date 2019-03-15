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      В Києві відкрили сквер імені Бориса Нємцова – вбитого російського опозиціонера

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      В Києві відкрили сквер імені Бориса Нємцова
      В Києві відкрили сквер імені Бориса Нємцова / Kiev.klichko.org

      У Києві відкрили сквер та меморіальну дошку імені російського опозиціонера Бориса Нємцова, вбитого 4 роки тому в Москві. Сквер розташований поруч із Посольством Росії – на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту.

      Відкривали сквер імені Нємцова мер Києва Віталій Кличко разом із донькою російського політика Жанною Нємцовою, повідомили в Київраді.

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      "Цей сквер кожного дня нагадуватиме російському посольству про тих людей, які борються за правду, за демократію і справедливість, за майбутнє своєї країни", – сказав Кличко.

      Київ сквер Борис Нємцов
      Меморіальна дошка імені Нємцова//Фото: Kiev.klichko.org

      Донька Нємцова пояснила, що меморіал на честь батька відкрили саме в Києві тому, що політик був великим другом України.

      Найголовніше, мені здається, що його трагічна доля тісно пов’язана з тими подіями, які відбувалися і відбуваються в Україні, – сказала Жанна Нємцова.

      Борис Нємцов сквер Київ
      Відкриття скверу імені Нємцова в Києві//фото: Kiev.klichko.org

      Рік тому площу імені Нємцова відкрили у Вашингтоні – теж біля російського посольства. Згодом перед посольством Росії з’явився сквер імені Нємцова й у Вільнюсі.

      Хто такий Борис Нємцов? Відомий російський політик-опозиціонер, який критикував владу країни, зокрема й президента Володимира Путіна. Нємцов засуджував анексію Криму та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити підтримку прихильникам окупаційної влади Донбасу.

      Нємцова вбили 27 лютого 2015 року у центрі Москви кількома пострілами у спину. За цей злочин до в’язниці посадили 5 виконавців (усі – чеченці). Самого вбивцю Заура Дадаєва засудили до 20 років ув’язнення, а його спільникам дали від 11 до 19 років. При цьому слідство так і не дало відповіді, хто замовив убивство Нємцова. Проте чимало активістів та опозиціонерів підозрюють у цьому лідера Чечні Рамзана Кадирова.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини Києва Борис Нємцов Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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