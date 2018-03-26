В Києві вперше виступить репер Scarlxrd

Scarlxrd – 23-річний британський репер Маріус Лістроп, музикант покоління Z, який голосно заявив про себе, створивши власний стиль в хіп-хопі. Scarlxrd вперше виступить у Києві 9 червня.

Репер випускає по два-три альбоми в рік, його треки тривають не більше трьох хвилин, а злості в них вистачить на цілий натовп людей, які відмовляються вірити, що мочити манту можна.

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Його кліпи легко збирають мільйони переглядів (головний хіт, “Heart Attack” має більше 23 мільйонів), в той час як індустрія витрачає неймовірні гроші, щоб хоч якось привернути слухача.

Дивіться кліп Scarlxrd – "Heart Attack":

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