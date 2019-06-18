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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      В Києві з-під асфальту забив фонтан: відео

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      У Києві на Лівому берез прорвало трубу з водою
      У Києві на Лівому берез прорвало трубу з водою / Анастасія Хоменко

      На Лівому березі Києва 18 червня просто з-під асфальту почав бити фонтан. Струмінь заввишки з будинок почав бити через прорив труби.

      Цей стихійний фонтан затопив вулицю та ускладнив проїзд автомобілям. Очевидці зафіксували комунальну аварію на відео, на якому не стримували емоцій від побаченого та вживали нецензурну лайку.

      Дивіться також: на пішохідному "мосту Кличка" у Києві помітили мотоцикліста

      Дивіться відео прориву труби в Києві: 18+

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації Комунальні послуги
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