В Києві з-під асфальту забив фонтан: відео
На Лівому березі Києва 18 червня просто з-під асфальту почав бити фонтан. Струмінь заввишки з будинок почав бити через прорив труби.
Цей стихійний фонтан затопив вулицю та ускладнив проїзд автомобілям. Очевидці зафіксували комунальну аварію на відео, на якому не стримували емоцій від побаченого та вживали нецензурну лайку.
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Дивіться відео прориву труби в Києві: 18+
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