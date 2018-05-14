В Києві затримали "на гарячому" групу гастролерів-злодіїв

Заступник керівника Нацполіції України В'ячеслав Аброськін зазначив, що 14 травня в Києві працівники кримінальної поліції спільно зі спецпризначенцями КОРД затримали групу гастролерів-злодіїв.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За словами заступника керівника Нацполіції України, правоохоронці спільно зі спецпризначенцями від корпусу оперативно-раптової дії під час проведення спеціальних заходів на Київщині на "гарячому" затримали групу гастролерів-злодіїв, які вчиняли розбої та крадіжки протягом тривалого часу.



Працівники кримінальної поліції затримали групу злодіїв

Серед затриманих мешканців Вінниччини є й особа з кола чемпіонів з боїв без правил,

– написав В'ячеслав Аброськін.

Він також висловив вдячність співробітникам поліції за затримання особливо небезпечної банди.



Затримання гастролерів-злодіїв "на гарячому"

Нагадаємо, у Харкові 14 травня Служба безпеки України затримала двох торговців, які займалися збутом зброї та боєприпасів з району проведення операції об'єднаних сил. Працівниками СБУ було встановлено, що двоє мешканців Харкова продавали набої до автомата і кулемета Калашникова, бойові гранати та самозарядний карабін СКС.