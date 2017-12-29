В Києві затримали рейс в Анкару через чоловіка на ім'я Париж із сімома котами на борту

У міжнародному аеропорту Києва на дві години затримали рейс до Анкари через пасажира, який намагався перевезти 7 котів. За правилами безпеки, на борт можна взяти тільки 6 тварин, але чоловік на ім'я Париж відмовлявся йти на компроміс.

Про це пишуть "Вести". У п'ятницю, 29 січня, в мережі з'явились два відео, на яких Париж сперечається спочатку зі стюардесою, потім з поліцейським.

Деякі пасажири попросили співробітників вивести незадоволеного чоловіка, інші ж заступилися за нього і котів.

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Оплата є, документи є, і ми тут знаходимося, в міжнародному аеропорту. Мене тут ніхто не може чіпати. Вони просто не хочуть вирішити ситуацію. Авіакомпанія дозволяє шість котиків, а тут сім котиків,

– розповів Париж.

Через дві години суперечок, авіакомпанія дозволила чоловікові летіти з сімома котиками і відправила рейс в Анкару.