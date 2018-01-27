В Києві затримали росіянина, що видавав себе за українця
20:10, сьогодні 239 Читать новость на русском
Вранці 27 січня у аеропорту "Київ" прикордонники затримали громадянина Російської Федерації. Чоловік прибув рейсом зі Стамбула та видавав себе за українця.
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
При цьому для перетину кордону чоловік надав український паспорт, однак співробітники Держприкордонслужби помітили підробку.
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Як розповів росіянин, паспорт він придбав за 1000 євро у незнайомих осіб. Він перебуває у міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях та може бути пов’язаним з терористичними угрупуваннями.
За даним фактом поінформовані правоохоронні органи.
Джерело: 24 Канал
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