В Києві затримали росіянина, що видавав себе за українця

Вранці 27 січня у аеропорту "Київ" прикордонники затримали громадянина Російської Федерації. Чоловік прибув рейсом зі Стамбула та видавав себе за українця.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

При цьому для перетину кордону чоловік надав український паспорт, однак співробітники Держприкордонслужби помітили підробку.

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Як розповів росіянин, паспорт він придбав за 1000 євро у незнайомих осіб. Він перебуває у міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях та може бути пов’язаним з терористичними угрупуваннями.

За даним фактом поінформовані правоохоронні органи.