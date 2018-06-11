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В Києві згоріла чиновницька лазня

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В Києві згоріла чиновницька лазня
В Києві згоріла чиновницька лазня / Інформатор

У понеділок, 11 червня, в житловому масиві Новобіличі в Києві згоріла елітна баня, що, ймовірно, належала екс-голові Національного банку України Валерії Гонтаревій.

Про це повідомила прес-служба ДСНС у Києві.

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Як повідомили рятувальники, пожежа розпочалася близько 7 ранку на вулиці Коростенська, 10. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, оскільки на території лазні людей не було.

Пожежа в Києві
Пожежа чиновницької лазні в Києві

На місце події негайно було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що сталося загоряння на 1-му поверсі 2-поверхового житлового будинку. По дерев’яних конструкціях вогонь швидко розповсюджувався на 2-й поверх та дах будинку,
– зазначили в прес-службі.

Співробітники банного комплексу перешкоджали роботі журналістів з технікою, застосовуючи силу і погрожуючи.

Згоріла баня в Києві
Згоріла баня в Києві

За словами місцевої мешканки, банний комплекс належить екс-голові Нацбанку Валерії Гонтаревої, проте вона керує віддалено, а господарюють інші люди. Щоправда, в деклараціях екс-глави ніяких підтверджень цього факту не простежується. Також сусідка додала, що сюди приїжджали на водні процедури відомі футболісти.

Нагадаємо, 10 червня, у Львові загорілась адмінбудівля та стрілецький на території навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Пожежа спалахнула на вулиці Клепарівській, 39 а.

Теги: Новини України Пожежа ДСНС Валерія Гонтарева Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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