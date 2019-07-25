В Києві жорстоко вбив студентку її хлопець

Чоловік з Полтави звернувся до Київської поліції, щоб вони провідали його доньку. Дівчина весь день не виходила на зв'язок і чоловік почав перейматись. Коли патрульні зайшли у квартиру, вони побачили відкриті двері та мертве тіло дівчини.

На тілі 18-річної Анастасії Чернявської виявили численні ножові поранення. Поруч з її тілом лежав чоловічий одяг, який зловмисник намагався відіпрати від крові. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

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23 липня встановлені над будинком камери зафіксували, як хлопець зайшов до будинку Анастасії. Приблизно через годину він вийшов через аварійних вихід у жіночому одязі.



Загибла у Києві Анастасія Чернявська

Хлопця добу розшукували слідчо-оперативна, криміналісти та кінологи з собакою. Підозрюваного було затримано в Полтаві у батьківському будинку.

Варто зазначити, що до того моменту, як правоохоронцям ще не було відомо про вбивство дівчини, хлопець з родиною та адвокатом прибув у відділок полтавської поліції. Він написав заяву, у якій йшлося про те, що 23 липня у Києві на нього було скоєно напад. Проте поліція заспокоює, що у них достатньо речових доказів його причетності до злочину.

У квартирі, де сталося вбивство, правоохоронці вилучили одяг підозрюваного зі слідами крові, які він намагався запрати, також проводився обшук за місцем його проживання.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.



Обшук в будинку вбитої Анастасії Чернявської



Обшук в орендованій квартирі вбитої Анастасії Чернявської



18-річна загибла Анастасія Чернявська