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      В Києві жорстоко вбив студентку її хлопець

      87 Читать новость на русском
      В Києві хлопець жорстоко вбив дівчину
      В Києві хлопець жорстоко вбив дівчину / Facebook

      Чоловік з Полтави звернувся до Київської поліції, щоб вони провідали його доньку. Дівчина весь день не виходила на зв'язок і чоловік почав перейматись. Коли патрульні зайшли у квартиру, вони побачили відкриті двері та мертве тіло дівчини.

      На тілі 18-річної Анастасії Чернявської виявили численні ножові поранення. Поруч з її тілом лежав чоловічий одяг, який зловмисник намагався відіпрати від крові. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва. 

      Читайте також: Під Хмельницьким знайшли тіло хлопчика, який повертався додому

      23 липня встановлені над будинком камери зафіксували, як хлопець зайшов до будинку Анастасії. Приблизно через годину він вийшов через аварійних вихід у жіночому одязі. 

      Загибла у Києві Анастасія Чернявська
      Загибла у Києві Анастасія Чернявська

      Хлопця добу розшукували слідчо-оперативна, криміналісти та кінологи з собакою. Підозрюваного було затримано в Полтаві у батьківському будинку. 

      Варто зазначити, що до того моменту, як правоохоронцям ще не було відомо про вбивство дівчини, хлопець з родиною та адвокатом прибув у відділок полтавської поліції. Він написав заяву, у якій йшлося про те, що 23 липня у Києві на нього було скоєно напад. Проте поліція заспокоює, що у них достатньо речових доказів його причетності до злочину.

      У квартирі, де сталося вбивство, правоохоронці вилучили одяг підозрюваного зі слідами крові, які він намагався запрати, також проводився обшук за місцем його проживання. 

      Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

      Обшук в квартирі вбитої анастасії
      Обшук в будинку вбитої Анастасії Чернявської

      Обшук в зйомній квартирі вбитої Анастасії Чернявської
      Обшук в орендованій квартирі вбитої Анастасії Чернявської

      18-річна загибла Анастасія Чернявська
      18-річна загибла Анастасія Чернявська

      blog_ava
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      25 липня
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      Теги: Кримінальні новини Новини Києва Кримінал Новини криміналу і ДТП Вбивство
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